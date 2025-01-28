 

Виртуальный велотренажер Smash Your Fitness развивает навыки езды, а не только мышечную силу

28.01.2025, 15:55, Разное
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Специально для тех, кто не отличается хорошей физической формой, но хочет ее улучшить, разработана игровая платформа Smash Your Fitness. Это велотренажер виртуального типа, который не требует специального оборудования. Достаточно надеть браслет Smashometer для отслеживания частоты вращения педалей или использовать умные часы с аналогичной функцией. Для удобства можно сесть на стационарный велосипед, но это не обязательно.

Идея в том, чтобы уравнять физические возможности всех гонщиков в виртуальных групповых заездах. Скорость передвижения велосипедистов в игровых тренажерах не зависит от того, кто с какой силой крутит педали, все движутся одинаково. Если оборудование позволяет, можно подобрать усилие для нажатия на педали под свои потребности, чтобы развивать силу ног, но на скорости перемещения аватара это не скажется.

Чтобы сохранить соревновательный элемент, Smash Your Fitness предлагает сосредоточиться на тактике прохождения трасс. Здесь гонщикам нужно умело вписываться в повороты, вовремя ускоряться и тормозить, избегать падений, поддерживать каденс, а также следить за уровнем виртуальной выносливости. Все это помогает развивать навыки езды и проводить время с пользой.

Стоимость Smash Your Fitness составляет $49,99, в пакет входит Smashometer и три месяца подписки на платформу. В дальнейшем подписка будет обходиться в $9,99 в месяц. Доступны виртуальные аналоги известных веломаршрутов в Париже, Юте и Ирландии, а также индивидуальные занятия с ИИ-тренером.

Источник &#8212 Smash Your Fitness


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