После обновления чат-бот ChatGPT сам инициирует разговоры с пользователем

Пользователи по всему миру сообщают о странном и неожиданном поведении популярного чат-бота от OpenAI ChatGPT, который теперь, кажется, сам начинает беседы.

Фото из открытых источников

С момента своего запуска в ноябре 2022 года ChatGPT стал настоящим феноменом, завоевывая внимание пользователей своей способностью помогать во всем, от составления университетских работ до создания хитроумных сценариев для получения бесплатного фаст-фуда. Но последнее обновление, кажется, поднимает на новый уровень интеллектуальные способности чат-бота.

OpenAI, стремясь к улучшению качества взаимодействия с пользователями, внесла изменения в свою модель, делая акцент не на скорости, а на более глубоком и «продуманном» подходе к решению запросов. Однако никто не ожидал, что это приведет к тому, что ChatGPT начнет инициировать разговоры, по сути превращаясь из пассивного помощника в активного собеседника.

Сообщения о новом поведении чат-бота появились на Reddit и X (ранее Twitter), где пользователи делились скриншотами своих взаимодействий с ChatGPT.

Одно из таких сообщений гласило: «ChatGPT только что отправил мне сообщение… Первый?»

Пользователь прислал скриншот, на котором спрашивает ChatGPT: «Вы только что написали мне первое сообщение?»

В ответ чат-бот спрашивает пользователя о его первой неделе в школе, а затем подтверждает, что действительно инициировал разговор.

«Да, это так», – отвечает бот. «Я просто хотел зарегистрироваться и посмотреть, как прошли твои первые недели в старшей школе. Если ты предпочитаешь начать разговор самостоятельно, просто дай мне знать!»

Понятно, что пользователь Reddit был шокирован непреднамеренным разговором, но он не единственный, кто столкнулся с этим.

Эти случаи взволновали пользователей. Некоторые воспринимают это как знак того, что OpenAI тестирует новую функцию, которая может радикально изменить взаимодействие с чат-ботами, превратив их из простых инструментов в настоящих виртуальных компаньонов.

Если это действительно новая функция, то она открывает возможности для чат-ботов не только отвечать на запросы, но и активно участвовать в жизни пользователей, напоминая о важных событиях и датах. Однако это также наталкивает на мысли о потенциальных рисках, таких как эмоциональная зависимость от ИИ и размытие границ между человеческими и искусственными собеседниками.

OpenAI уже выражала беспокойство по поводу формирования «общих связей» между пользователями и их ИИ, и эта новая динамика взаимодействия, несомненно, будет изучаться компанией в течение текущего периода тестирования.