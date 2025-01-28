В Москве установят временный запрет на продажу квартир иногородним

Московская городская дума одобрила законопроект, ограничивающий оборотоспособность недвижимости в столице до 2035 года.

Теперь квартиры в столице могут приобретать только коренные москвичи, которые смогут подтвердить, что проживают в пределах МКАД не менее трёх поколений. Инициатором законопроекта выступил председатель комиссии по городскому хозяйству Мосгордумы Степан Орлов. По его словам, проблема высокой стоимости жилья давно требует радикального решения.

– Принятие закона позволит стабилизировать рынок недвижимости путём снижения избыточного спроса, который создают приезжие, – пояснил он.

Позицию депутата поддержал заведующий кафедрой психоанализа ВШЭ Андрей Россохин. Корень всех бед московского рынка недвижимости – внутренняя миграция населения, утверждает он.

– Россияне, находящиеся под влиянием западных ценностей, мечтают жить красиво, пить лавандовый раф на Мясницкой улице. Они готовы годами терпеть лишения, чтобы купить квартиру в Москве и привезти семью из какого-нибудь болота вроде Санкт-Петербурга. Для них это символ успеха. В результате спрос на жилье в столице растёт быстрее, чем зарплаты её жителей, и молодые москвичи не могут позволить однушку даже в 30 лет, – поделился Россохин.

82 процента приезжих берут ипотеку, даже если находятся в Москве временно, в том числе для получения образования, что создаёт искусственный перегрев рынка. При этом коренные москвичи положительно относятся к перспективе снижения конкуренции за квадратные метры.

Московские депутаты уверены: инициатива не только стабилизирует рынок, но и поспособствует развитию экономики регионов, поскольку больше талантливых и перспективных россиян теперь останутся дома.

—