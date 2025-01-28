 

Джеймс Брутон разработал омницикл — двухколесный транспорт, способный ехать в любом направлении

28.01.2025, 14:55, Разное
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Изобретатель и новатор Джеймс Брутон, который известен своими экстравагантными проектами, представил свое новое детище. Это электрический мотоцикл, у которого вместо привычных колес два больших шара. Такая конструкция позволяет машине передвигаться в любом направлении, разворачиваться на месте и выполнять другие трюки.

Большую часть конструкции Брутон изготовил сам при помощи 3D-печати, либо компоненты были выполнены по его чертежам. Получилась уникальная машина, аналогов которой нет, потому что практической пользы от нее тоже немного. Скорее, это демонстрация полета инженерной мысли, причем незавершенного. Источником энергии для устройства служит комплект из шести аккумуляторов, но Брутон изучает возможность снимать статическое напряжение с шаров, чтобы использовать его в работе системы.

Мотоцикл имеет пять двигателей, по два на каждый шар и один для движения вперед-назад. Благодаря инерциальному измерительному блоку конструкция всегда сохраняет вертикальное положение. Скорость перемещения аппарата минимальна, зато машина поддерживает необычные приемы вождения, включая управление наклонами тела, движение боком и т.д. Специально для этого Брутон написал все программное обеспечение для управления микроконтроллерами мотоцикла с нуля – готовых решений для такой системы просто не было.

Источник &#8212 XRobot


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