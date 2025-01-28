В США был застрелен участник штурма Капитолия, недавно помилованный Трампом

На северо-западе штата Индиана в ходе столкновения с полицейскими был застрелен участник штурма Капитолия в 2021 году Мэтью Шаттл, помилованный недавно президентом США Дональдом Трампом.

Как передает телеканал ABC7, несколько дней назад Мэтью Шаттл нарушил правила, управляя автомобилем, он был остановлен помощником шерифа округа. Шаттл, у которого при себе было оружие, попытался оказать сопротивление и был смертельно ранен.

Шериф округа Джаспер Патрик Уильямсон объявил о расследовании в отношении офицера, причастного к стрельбе и гибели Мэтью Шаттла.

Известно, что в 2023 году Мэтью Шаттл был приговорен к шести месяцам лишения свободы после того, как признал свою вину в незаконном вторжении в Капитолий в январе 2021 года. Ранее ему приходилось отбывать наказание за нарушение правил дорожного движения.

Неделю назад одним из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом после вступления в должность, стало помилование участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Тогда радикальные сторонники Трампа попытались захватить Конгресс, чтобы сорвать провозглашение Джо Байдена президентом. В общей сложности Трампом было помиловано около 1600 человек, в том числе 14 членов праворадикальных группировок Oath Keepers и Proud Boys, которые были осуждены за подстрекательство к мятежу и участие в организации штурма.