 

НЛО над Сямынем: Четкое изображение объекта обсуждают в Сети

28.01.2025, 14:45, Разное
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В социальных сетях распространилось удивительно четкое изображение объекта, напоминающего НЛО, над китайским городом Сямынь. Фотография, сделанная очевидцем, называющим себя «Cirenim», вызвала бурные обсуждения в соцсетях.

Фото из открытых источников / Фото: x.com/nelvaldez/

На снимке отчетливо виден гладкий металлический объект в форме диска, парящий высоко над облаками. Необычный уровень четкости изображения бросает вызов привычным размытым фотографиям НЛО, которые обычно появляются в сети.

Однако, что именно запечатлено на снимке, остается загадкой. Некоторые предполагают, что это может быть беспилотник или воздушный шар, другие же видят в нем свидетельство присутствия инопланетной цивилизации.

Фото из открытых источников / Фото: x.com/nelvaldez/

«Cirenim» пока не дал комментариев по поводу своего снимка, что только подогревает интерес к этой истории.

Может ли это быть доказательство существования инопланетян? Или это всего лишь оптическая иллюзия?

Вы можете сами ознакомиться с представленным выше изображением и сделать собственные выводы.


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