Жизнь после смерти: ученые открыли «третье состояние»

Ученые сделали открытие, которое может кардинально изменить наше понимание жизни и смерти.

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Недавно адъюнкт-профессор микробиологии Питер Нобл из Университет Алабамы в Бирмингеме и старший технический руководитель отдела биоинформатики Алекс Пожитков из Высшей школы биологических наук Ирелла и Манелла в Городе Хоуп выдвинули необычную концепцию о «третьем состоянии».

«Третье состояние», ранее неизвестное явление, наблюдалось в определенных клетках, которые продолжают функционировать и даже трансформируются в новые многоклеточные организмы после смерти организма.

Традиционно смерть рассматривалась как необратимое прекращение функций организма. Однако открытие органов, тканей и клеток, продолжающих функционировать после смерти, подняло вопросы о механизмах, которые позволяют определенным клеткам сохраняться. Исследователи обнаружили, что определенные клетки, обеспеченные питательными веществами, кислородом, биоэлектричеством или биохимическими сигналами, могут трансформироваться в новые многоклеточные организмы с новыми функциями.

Это явление бросает вызов традиционному пониманию поведения клеток, согласно которому ожидается, что клетки будут следовать предопределенным эволюционным путям. «Третье состояние» показывает, что клетки могут адаптироваться и изменяться неожиданным образом даже после смерти. Например, было замечено, что клетки кожи умерших эмбрионов лягушек самопроизвольно реорганизуются в новые многоклеточные организмы, называемые ксеноботами, которые демонстрируют новое поведение и функции.

Эти ксеноботы и антропоботы (полученные из клеток легких человека) обладают потенциалом революционизировать медицину. Их можно использовать для доставки лекарств, растворения артериальных бляшек и удаления избытка слизи, и все это без запуска иммунного ответа. Более того, продолжительность жизни этих организмов ограничена, они естественным образом деградируют через четыре-шесть недель, предотвращая рост потенциально инвазивных клеток.

Это исследование открывает новые возможности для персонализированной и профилактической медицины. Понимая, как определенные клетки продолжают функционировать и трансформироваться после смерти, исследователи могут разработать новые методы лечения, адаптированные к индивидуальным потребностям.