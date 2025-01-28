 

Жизнь после смерти: ученые открыли «третье состояние»

28.01.2025, 13:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые сделали открытие, которое может кардинально изменить наше понимание жизни и смерти.

Фото из открытых источников

Недавно адъюнкт-профессор микробиологии Питер Нобл из Университет Алабамы в Бирмингеме и старший технический руководитель отдела биоинформатики Алекс Пожитков из Высшей школы биологических наук Ирелла и Манелла в Городе Хоуп выдвинули необычную концепцию о «третьем состоянии».

«Третье состояние», ранее неизвестное явление, наблюдалось в определенных клетках, которые продолжают функционировать и даже трансформируются в новые многоклеточные организмы после смерти организма.

Традиционно смерть рассматривалась как необратимое прекращение функций организма. Однако открытие органов, тканей и клеток, продолжающих функционировать после смерти, подняло вопросы о механизмах, которые позволяют определенным клеткам сохраняться. Исследователи обнаружили, что определенные клетки, обеспеченные питательными веществами, кислородом, биоэлектричеством или биохимическими сигналами, могут трансформироваться в новые многоклеточные организмы с новыми функциями.

Это явление бросает вызов традиционному пониманию поведения клеток, согласно которому ожидается, что клетки будут следовать предопределенным эволюционным путям. «Третье состояние» показывает, что клетки могут адаптироваться и изменяться неожиданным образом даже после смерти. Например, было замечено, что клетки кожи умерших эмбрионов лягушек самопроизвольно реорганизуются в новые многоклеточные организмы, называемые ксеноботами, которые демонстрируют новое поведение и функции.

Эти ксеноботы и антропоботы (полученные из клеток легких человека) обладают потенциалом революционизировать медицину. Их можно использовать для доставки лекарств, растворения артериальных бляшек и удаления избытка слизи, и все это без запуска иммунного ответа. Более того, продолжительность жизни этих организмов ограничена, они естественным образом деградируют через четыре-шесть недель, предотвращая рост потенциально инвазивных клеток.

Это исследование открывает новые возможности для персонализированной и профилактической медицины. Понимая, как определенные клетки продолжают функционировать и трансформироваться после смерти, исследователи могут разработать новые методы лечения, адаптированные к индивидуальным потребностям.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / НЛО над Сямынем: Четкое изображение объекта обсуждают в Сети

28.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Закрытая вечеринка в Освенциме

28.01 / «86 процентов голосов у победителя недостаточно» – КНДР и Эритрея не признали результаты выборов белорусского президента

28.01 / В Тольятти запустят экспериментальную доставку продуктов беспилотниками

28.01 / Грунт с обратной стороны Луны отличается от собранных ранее лунных образцов

28.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Макаревич больше не помогает ВСУ

28.01 / Будущее авиации: 23 норвежских аэропорта отныне будут удаленно управляться из единого центра

28.01 / Блуждающая звезда могла оставить в Солнечной системе до 75% объектов: показало исследование

28.01 / Трамп приостановил статус 1200 российских иноагентов на 90 дней

28.01 / Загадка сознания: мозг продолжает работать после остановки сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика