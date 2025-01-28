 

«86 процентов голосов у победителя недостаточно» – КНДР и Эритрея не признали результаты выборов белорусского президента

28.01.2025, 13:33, Разное
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Министерства иностранных дел КНДР и Эритреи выпустили заявление, в котором охарактеризовали прошедшие в Белоруссии выборы как «совершенно не народно-демократические» и «недостаточно суверенные».

По мнению государств народной демократии, результат победителя выборов президента недостаточно высок, чтобы признавать результаты голосования.

Поводом для непризнания итогов белорусских выборов стали сообщения северокорейских и эритрейских наблюдателей о том, что на выборах президента Белоруссии присутствует более одного кандидата. Эксперты также подвергли критике и избирательное законодательство республики, отметив, что для настоящих народно-демократических выборов не хватает уголовной ответственности за воздержание от голосования в день выборов. В то же время делегация их Ирана выразила глубокую озабоченность наличием среди кандидатов в президенты женщины. По мнению иранских наблюдателей этот шаг не приведёт «ни к чему хорошему»

– До тех пор, пока силовые структуры не разберутся по всей строгости закона с допустившей такую электоральную диверсию пятой колонной в избирательной комиссии, не привлекут к высшей мере наказания политических заключенных и не проведут новые выборы без так называемых альтернативных кандидатов, признавать результаты белорусских выборов мы не собираемся, – заявлено в совместном коммюнике КНДР и Эритреи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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