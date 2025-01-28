 

Грунт с обратной стороны Луны отличается от собранных ранее лунных образцов

28.01.2025, 12:50, Разное
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Китайские исследователи впервые раскрыли состав пород с таинственной обратной стороны Луны.

Фото из открытых источников

Миссия «Чанъэ-6» доставила на Землю более 1,9 кг лунного грунта из бассейна Южный полюс-Эйткен – самого большого и древнего ударного кратера на Луне. Исследование этих образцов, проведенное через два месяца после их доставки, выявило уникальные характеристики материала, который значительно отличается от всех предыдущих лунных образцов, собранных с видимой стороны.

Ученые обнаружили, что породы обратной стороны Луны представляют собой смесь базальтов и материалов, выброшенных в результате ударных событий. Эти образцы содержат большое количество светлых частиц, таких как стекло и полевой шпат, и отличаются меньшей плотностью, что указывает на их более рыхлую и пористую структуру.

«Лунный образец довольно рыхлый и в своем естественном состоянии на поверхности Луны был бы еще более пушистым», – отметили исследователи в своей статье, опубликованной в журнале National Science Review, который издается под эгидой Академии наук Китая.

Эти отличия могут быть связаны с тем, что обратная сторона Луны подвергается более высокой частоте ударов метеоритов, поскольку она постоянно обращена от Земли. Это приводит к тому, что лунный грунт включает в себя не только материал с поверхности, но и более глубокие слои, выброшенные в результате столкновений.

Профессор Ричард де Грийс из Университета Маккуори в Австралии выразил волнение по поводу предварительных результатов и выразил надежду, что дополнительные анализы приведут к более полному пониманию происхождения и развития внутренних регионов Солнечной системы.

«Как астрофизика, меня больше всего интересует, как эти результаты способствуют нашему пониманию более широкой картины эволюции солнечной системы и, возможно, планетных систем в целом», – сказал он.


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