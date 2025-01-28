Будущее авиации: 23 норвежских аэропорта отныне будут удаленно управляться из единого центра

Помимо крупных международных воздушных гаваней существует огромное количество небольших, местных аэропортов (зачастую лишь с одной взлетной полосой), которые обеспечивают доступ к удаленным районам для доставки пассажиров, грузов, команд спасателей, бригад скорой помощи и многого другого.

Основная проблема большинства таких аэропортов — отсутствие средств управления воздушным движением. Однако даже при наличии соответствующего оборудования стоимость его обслуживания для них бывает неподъемной.

Один из вариантов решения этой проблемы предлагает испанская компания Indra Group. Она заключила соглашение с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace AS о создании системы управления воздушным движением в 23 норвежских аэропортах из единого центра — аэропорта Буде.

Для этого будет задействована система управления воздушным движением InNOVA, с помощью которой тремя аэропортами с малой загрузкой одновременно сможет управлять один диспетчер.

К примеру, один из крупнейших аэропортов мира Буде, располагающий 16 диспетчерскими пунктами, сможет обслуживать 48 удаленных аэропортов. В распоряжении диспетчера будет единый интегрированный дисплей, где отображаются все стандартные функции управления воздушным движением и аэропортами.Источник — Indra