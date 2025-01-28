США приостановили программу United for Ukraine для беженцев из Украины

Служба гражданства и иммиграции США приостановила действие программы United for Ukraine, предназначенной для бегущих от войны украинских граждан. Новые заявления не принимаются, пока не будут рассмотрены уже поданные.

20 января, сразу после вступления в должность, президент США Дональд Трамп подписал указ “О защите наших границ”. В нем он поручил министерству внутренней безопасности начать проверку программ по въезду в США и закрыть те из них, что не отвечают национальным интересам.

“В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года “Защита наших границ”, Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке”, – цитирует министерство “Интерфакс-Украина.