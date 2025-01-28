 

США приостановили программу United for Ukraine для беженцев из Украины

28.01.2025, 11:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Служба гражданства и иммиграции США приостановила действие программы United for Ukraine, предназначенной для бегущих от войны украинских граждан. Новые заявления не принимаются, пока не будут рассмотрены уже поданные.

20 января, сразу после вступления в должность, президент США Дональд Трамп подписал указ “О защите наших границ”. В нем он поручил министерству внутренней безопасности начать проверку программ по въезду в США и закрыть те из них, что не отвечают национальным интересам.

“В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года “Защита наших границ”, Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке”, – цитирует министерство “Интерфакс-Украина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Премьер-министр Сербии подал в отставку на фоне протестов

28.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1070-й день войны

28.01 / Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны “Железный купол”

28.01 / Репатрианты возвращаются из Израиля в РФ? Заявления, интервью, статистика, опросы

28.01 / Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах

28.01 / В Бабьем Яре прошла церемония памяти жертв Холокоста

28.01 / Во второй раз за сутки – израильтяне пострадали в ДТП в Лаосе

27.01 / В Аушвице прошла центральная церемония Международного дня памяти жертв Холокоста

27.01 / Герцог с трибуны ООН говорил о заложниках и моральном банкротстве международных институтов

27.01 / Трамп готовится подписать указ о создании в США “Железного купола”, аналогичного израильской системе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика