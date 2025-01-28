 

Блуждающая звезда могла оставить в Солнечной системе до 75% объектов: показало исследование

28.01.2025, 11:50, Разное
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Исследователи предполагают, что проходящая мимо звезда могла повлиять на размещение экзотических спутников у планет-гигантов, таких как Юпитер и Сатурн.

Фото из открытых источников

Результаты исследования, опубликованные в The Astrophysical Journal Letters, указывают на то, что до 75% спутников в Солнечной системе могли быть «подарены» нам звёздным странником, который прошёл близко к нашему космическому дому миллиарды лет назад.

Планеты-гиганты, такие как Юпитер со своими 95 спутниками и Сатурн со 146 спутниками, всегда привлекали внимание ученых своей красотой и сложностью. Многие из этих спутников напоминают нашу Луну, вращаясь в том же направлении, что и их родительские планеты, и двигаясь по почти круговым орбитам. Однако существуют и «неправильные» луны, такие как Фиби у Сатурна, которые имеют наклонные и ретроградные орбиты и встречаются в три раза чаще, чем их «правильные» собратья.

До сих пор считалось, что эти неправильные спутники появились в результате миграции Нептуна, которая дестабилизировала объекты в поясе Койпера, отправив их внутрь Солнечной системы, где они были «захвачены» гравитацией планет-гигантов. Однако новая теория предлагает другую картину: проходящая мимо звезда могла выбросить массивные скалистые тела в нашу систему, создав эти странные спутники.

Профессор астрономии Сюзанна Пфальцнер из суперкомпьютерного центра Юлиха в Германии, и её команда смоделировали встречу молодой Солнечной системы со звёздным гостем, массой около четырёх пятых нашего Солнца. Их модели показали, что если звезда прошла бы под углом 70 градусов к плоскости эклиптики, она могла бы забросить объекты пояса Койпера на вытянутые овальные орбиты, приближая их к планетам-гигантам и создавая ретроградные орбиты, подобные тем, что наблюдаются сегодня у неправильных лун.

Это открытие не только объясняет происхождение неправильных лун, но и предполагает, что подобные звёздные пролеты могут быть гораздо более распространёнными, чем предполагалось ранее. Около 140 миллионов звёзд в Млечном Пути, возможно, испытали подобные встречи.

Тем не менее, не все исследователи согласны с этой теорией. Некоторые, включая Уильяма Боттке из Юго-Западного исследовательского института, считают, что такое близкое прохождение звезды кажется маловероятным и могло бы нарушить орбиты планет-гигантов до такой степени, что мы бы и сегодня наблюдали эти последствия.


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