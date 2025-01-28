Трамп приостановил статус 1200 российских иноагентов на 90 дней

Администрация президента США Дональда Трампа временно заморозила финансирование 1200 физических и юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций и фондов, и приостановила действие их статуса иноагента на территории России.

Трамп пригрозил окончательно лишить их этого статуса, если они вовремя не предоставят исчерпывающий отчёт о расходовании получаемых средств на подрыв конституционного строя и общественного порядка в России.

О своём решении Трамп сообщил в соцсети «Х», чем вызвал бурю негодования среди подписчиков.

Многие независимые журналисты требуют немедленно возобновить грантовое финансирование, мотивируя это тем, что «грузинские релоканты нас не прокормят». Под угрозой закрытия оказался целый ряд независимых СМИ, существующих только на донаты своих читателей, а сразу три важных мероприятия в Литве и Польше были перенесены на неопределённый срок. Журналистка Евгения Альбац, которая тоже была признана иноагентом, выступила с открытым письмом, адресованным Трампу, в поддержку независимых СМИ и благотворительных организаций.

– Вы не можете так поступать с независимыми медиа, оказавшимися волею случая в жёсткой финансовой зависимости, – пишет Альбац. – При всём уважении и восхищении Вашей безграничной мудростью, господин президент, я вынуждена сообщить Вам горькую правду о совершённой ошибке. На какие деньги мы должны оплачивать свои ипотеки в Люксембурге? Смогут ли релоцировавшиеся кризис-психологини из Тбилиси удовлетворить все наши финансовые потребности, чтобы мы и дальше могли действовать в интересах народа России? Одумайтесь, господин президент, иначе через три месяца в мире не останется ни одного независимого русскоязычного СМИ!

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