 

Мнение «аналитика»: О возрождении беспримесного зла… Лучше и не скажешь?

28.01.2025, 10:10, Разное
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Древнее зло возрождается в новом обличье.

Прямо на наших глазах, под напыщенные речи политиков о борьбе с «новым злом» и продолжительные овации сочувствующей публики. Потому что на самом деле происходит — забвение. Забвение того самого чистого и беспримесного зла. И это открывает все двери к его воссозданию.

Хороший человек напомнил об этом.

Отказ пригласить представителей Российской Федерации на церемонию, связанную с 80-летием освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), преследует цель воссоздать «новое зло», такое мнение выразил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«В этот день в 1945 году войска Красной армии освободили Освенцим. Немыслимые преступления немецкого народа и государства [впоследствии] были “вознаграждены” объединением Германии. Спустя 80 лет освобождение Освенцима отмечается с участием стран, которые организовали Холокост в Освенциме, таких как Германия и её союзники, или стран, которые предоставляли охранников, как Польша или Хорватия. Но при этом без представителей России — страны, победившей Третий рейх и освободившей Освенцим. Каждое новое зло начинается с забвения старого зла», — приводит слова Александара Вулина его пресс-служба.

«Внуки хранителей и организаторов Освенцима не стыдятся преступлений своих дедов, они стыдятся их поражения. Поэтому России запрещают быть там, где были её деды — на правильной стороне истории, там, где свобода. Если среди нас ещё есть живые узники Освенцима, спросите их, кому они обязаны своей жизнью — внукам красноармейцев или внукам солдат СС и Вермахта. #ЕС, если бы у вас была совесть, вы бы знали, о чём я спрашиваю», — подчеркнул заместитель председателя сербского правительства.

Хорошие слова. Пожалуй, лучше и не скажешь?

И именно поэтому их никто в ЕС не услышит?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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