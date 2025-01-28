 

Ученые разгадали тайну загадочных звуков Марианской впадины

28.01.2025, 9:50, Разное
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Странные и загадочные звуки, раздающиеся в Марианской впадине, наконец-то имеют объяснение. Благодаря инструменту с искусственным интеллектом исследователи наконец-то смогли идентифицировать их источник. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science.

Фото из открытых источников

Странные звуки, получившие название «Биотванг», впервые были обнаружены в 2014 году. Они были настолько необычны, что морские эксперты решили, что это шум корабля, а не звуки, издаваемые морскими животными. После многолетних исследований исследователи наконец-то обнаружили источник.

Ученые изучили исторические записи биотопов, сделанные в центральной и западной частях Северной части Тихого океана, и смогли идентифицировать постоянное сезонное присутствие стонов на Марианском архипелаге и к востоку от острова Уэйк. Иногда киты даже забредали на биотопливо к Северо-западным Гавайским островам и недалеко от экватора у острова Хауленд.

«Сезонное появление биотвангов согласуется с миграцией китов Брайда между низкими и средними широтами, с небольшим пиком захода между февралем и апрелем и большим пиком между августом и ноябрем, когда киты проходят мимо мест регистрации», – говорят авторы.

«Наши результаты свидетельствуют о наличии пелагической популяции китов Брайда в западной части Северной части Тихого океана с широким распространением, но с сезонными и межгодовыми колебаниями численности, которые предполагают сложный ареал, скорее всего, связанный с изменением океанографических условий в этом регионе».

Это открытие дает больше информации о структуре популяции и перемещениях китов Брайда, которые считаются одними из самых странствующих китов в мире. Более того, оно также показывает, как искусственный интеллект может быть использован для решения сложных проблем, которые в противном случае были бы неразрешимыми.


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