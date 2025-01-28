 

Светлана Тихановская пообещала «жесточайше пресечь» протесты в Вильнюсе против её переизбрания на второй срок

28.01.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международно избранный президент Республики Беларусь Светлана Тихановская на правительственном совещании в павильоне торгового центра «Акрополис» пообещала не допустить «цветной контрреволюции» и «принять всевозможные меры» в случае попытки вмешательства КГБ и ФСБ в проходящие в Вильнюсе выборы международно признанного президента.

На самих же выборах в бюллетенях присутствует только один кандидат — сама Тихановская, баллотирующаяся уже на второй срок. По её словам, решение было обусловлено отсутствием реальных и легитимных претендентов на пост президента, а также угрозой вмешательства белорусских силовых структур в процесс голосования.

– Мы ни в коем случае не позволим дестабилизировать обстановку и раздербанить оппозицию на части. Лукашенко нелегитимен – никто в здравом уме, никакая нормальная страна не признаёт его власти, — заявила Тихановская на правительственном совещании. — Мы получили мандат от международного сообщества, мы признаны международным сообществом, мы легитимны, и настоящие выборы настоящего, легитимного белорусского президента проходят здесь, в Вильнюсе.

В завершение мероприятия госпожа президент заверила, что не держится за власть и всегда готова уступить свой высокий пост.

– Длинными ногтями за кресло лидерки я не держусь: в Брюсселе скажут «Уходи!» – я сумочку на плечо и уйду. Но пока страна во мне нуждается, мы жесточайше пресечём любые протесты, несомненно, организованные кукловодами из КГБ. Работы у нас непаханное поле, поэтому надо раздеваться и работать, – резюмировала она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / НЛО над Сямынем: Четкое изображение объекта обсуждают в Сети

28.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Закрытая вечеринка в Освенциме

28.01 / Жизнь после смерти: ученые открыли «третье состояние»

28.01 / «86 процентов голосов у победителя недостаточно» – КНДР и Эритрея не признали результаты выборов белорусского президента

28.01 / В Тольятти запустят экспериментальную доставку продуктов беспилотниками

28.01 / Грунт с обратной стороны Луны отличается от собранных ранее лунных образцов

28.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Макаревич больше не помогает ВСУ

28.01 / Будущее авиации: 23 норвежских аэропорта отныне будут удаленно управляться из единого центра

28.01 / Блуждающая звезда могла оставить в Солнечной системе до 75% объектов: показало исследование

28.01 / Трамп приостановил статус 1200 российских иноагентов на 90 дней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика