Светлана Тихановская пообещала «жесточайше пресечь» протесты в Вильнюсе против её переизбрания на второй срок

Международно избранный президент Республики Беларусь Светлана Тихановская на правительственном совещании в павильоне торгового центра «Акрополис» пообещала не допустить «цветной контрреволюции» и «принять всевозможные меры» в случае попытки вмешательства КГБ и ФСБ в проходящие в Вильнюсе выборы международно признанного президента.

На самих же выборах в бюллетенях присутствует только один кандидат — сама Тихановская, баллотирующаяся уже на второй срок. По её словам, решение было обусловлено отсутствием реальных и легитимных претендентов на пост президента, а также угрозой вмешательства белорусских силовых структур в процесс голосования.

– Мы ни в коем случае не позволим дестабилизировать обстановку и раздербанить оппозицию на части. Лукашенко нелегитимен – никто в здравом уме, никакая нормальная страна не признаёт его власти, — заявила Тихановская на правительственном совещании. — Мы получили мандат от международного сообщества, мы признаны международным сообществом, мы легитимны, и настоящие выборы настоящего, легитимного белорусского президента проходят здесь, в Вильнюсе.

В завершение мероприятия госпожа президент заверила, что не держится за власть и всегда готова уступить свой высокий пост.

– Длинными ногтями за кресло лидерки я не держусь: в Брюсселе скажут «Уходи!» – я сумочку на плечо и уйду. Но пока страна во мне нуждается, мы жесточайше пресечём любые протесты, несомненно, организованные кукловодами из КГБ. Работы у нас непаханное поле, поэтому надо раздеваться и работать, – резюмировала она.

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