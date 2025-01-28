Инфракрасная походная горелка Primus Ulti Stove работает в самых суровых условиях

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28.01.2025, 9:00, Разное
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С новой походной горелкой Primus Ulti Stove не страшен даже самый холодный промозглый день. Вместо мерцающего пламени она создает инфракрасное тепло на дне кастрюли, работая независимо от погоды — будь то дождь или снег. Ветер ей тоже не страшен. Туристов и путешественников ждут сытный ужин и спокойная ночь, после которой они будут полны сил для продолжения пути.

Primus заявляет, что Ulti — это самая мощная и устойчивая к ветру система приготовления пищи, которую они когда-либо производили. Это серьезное заявление от компании со 130-летней историей, снабжавшей своим оборудованием таких легендарных исследователей, как Руаль Амундсен и сэр Эдмунд Хиллари.

Ulti похожа на знаменитую Jetboil, но ее главное отличие — это каталитическая горелка мощностью 3000 Вт. В отличие от обычных походных горелок с открытым пламенем, Ulti использует инфракрасное излучение. Это экономит топливо и позволяет готовить еду при любых погодных условиях.

Ulti имеет крупные элементы управления, которыми удобно пользоваться, не снимая перчаток. Горелка уже доступна в магазинах товаров для активного отдыха по цене от 280 долларов.

Источник &#8212 Primus


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