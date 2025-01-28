Солнце становится ярче: как это повлияет на существование жизни на Земле?

Солнце, наш источник тепла и света, находится на полпути к термоядерному синтезу. Оно стало ярче на 30% с момента своего рождения и продолжит набирать силу в течение следующего миллиарда лет. Это может показаться хорошей новостью, но исследователи предупреждали, что более яркое Солнце приведет к снижению уровня углекислого газа в атмосфере Земли, что сделает невозможным существование сложной наземной жизни.

Фото из открытых источников

Однако новое исследование, проведенное учеными из Чикагского университета, дает основания для оптимизма. Согласно их результатам, жизнь на Земле может продлиться почти вдвое дольше, чем считалось ранее.

Исследования показывают, что карбонатно-силикатный цикл, который обычно удаляет углекислый газ из атмосферы, не так сильно зависит от температуры, как считалось ранее. Вместо этого он в большей степени зависит от уровня углекислого газа. Это означает, что вместо того чтобы привести к истощению углекислого газа и гибели растений, этот цикл замедлит и даже временно обратит вспять снижение уровня углекислого газа, вызванное увеличением яркости Солнца.

Ученые предполагают, что вместо миллиарда лет, которые ранее считались доступными для растительной жизни на Земле, уровень углекислого газа в атмосфере позволит растениям жить еще 1,6-1,86 миллиарда лет. И даже после этого, гибель биосферы произойдет не из-за истощения углекислого газа, а из-за перехода к влажному парниковому режиму, когда атмосфера становится настолько насыщенной водяным паром, что становится слишком жарко для растений.

Эти результаты не только меняют наше понимание будущего Земли, но и влияют на наше понимание обитаемости далеких экзопланет. Если продолжительность жизни биосферы Земли на самом деле намного больше, чем считалось ранее, это может свидетельствовать о том, что у разумной жизни больше возможностей для эволюции, чем считалось ранее. Это, в свою очередь, может указывать на то, что обитаемость экзопланет может быть менее редкой, чем считалось.