 

Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны “Железный купол”

28.01.2025, 7:55, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в США системы противоракетной обороны “Железный купол”, аналогичной израильской. Об этом пишет агентство Reuters. В публикации отмечается, что речь идет о программе, рассчитанной на годы.

Этот указ был подготовлен после того, как на пост министра обороны заступил Пит Хегсет.

Отметим, что ранее Трамп обещал в рамках программы по укреплению безопасности США создать систему противоракетной обороны, аналогичную израильскому “Железному куполу”, которая будет носить то же название.

На данном этапе неизвестно какие-либо подробности об этой американской программе развития системы ПРО.

В Израиле создана эшелонированная система противоракетной обороны, частью первого эшелона являются системы “Железный купол”, которые активно применялись в последние годы против ракет, летевших из сектора Газы и из Ливана (обычно речь шла о ракетах дальностью не более 50 км). В следующем эшелоне израильских ПРО задействованы системы среднего радиуса действия “Волшебная палочка” (“Праща Давида”). Для перехвата баллистических ракет предназначены системы “Хец-2” и “Хец-3” (в ходе последней войны применялись для перехвата ракет, летевших из Ирана и Йемена). При этом в Израиле есть системы ПРО как наземного, так и морского базирования. Кроме того, ожидается, что вскоре на вооружении ЦАХАЛа также будут стоять лазерные системы противоракетной обороны “Щит света” (“Маген Ор”). США играют значительную роль в развитии израильской системы ПРО.


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