Ученые создали кристаллы памяти 5D, позволяющие хранить данные миллиарды лет

Ученые из Университета Саутгемптона создали кристаллы памяти 5D, которые могут хранить до 360 терабайт информации в течение миллиардов лет, даже при экстремальных температурах.

Фото из открытых источников / University of Southampton

Команда под руководством профессора Питера Казански разработала уникальные кристаллы, которые на удивление устойчивы к воздействию огня, экстремальных высокотемпературных условий, давления до 10 тонн на кв. см и длительному воздействию космической радиации. Они сделаны из кремнезема, который является одним из самых химически и термически устойчивых материалов на Земле.

Кристаллы памяти 5D превосходят традиционные методы хранения данных, поскольку они не только используют два оптических измерения и три пространственные координаты для кодирования информации, создавая формат хранения данных 5D, но и преодолевают ограничения поверхностного нанесения разметки.

Одним из наиболее впечатляющих применений этой технологии является хранение полной генетической информации человека. Команда из Саутгемптона сохранила весь геном человека на таком кристалле, чтобы проверить возможность синтетического воссоздания людей в будущем. Для гарантии точности, каждая из трех миллиардов букв в геноме была задокументирована 150 раз.

Этот кристалл хранится в уникальной капсуле времени в австрийской соляной пещере недалеко от Гальштата в рамках проекта «Память человечества». На кристалле нанесен визуальный ключ, который содержит информацию о хранящихся данных и о том, как их можно использовать. Он включает в себя ключевые элементы (водород, кислород, углерод, азот), основания ДНК (аденин, цитозин, гуанин, тимин), их молекулярные структуры и расположение генов в хромосомах.

Кристаллы памяти 5D также могут использоваться для создания постоянной базы данных геномов находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Это открывает уникальную возможность для восстановления исчезнувших организмов в будущем, если технология и наука позволят это сделать.

По словам Казански, хотя мы не знаем, сможет ли технология кристаллов памяти когда-либо превзойти пластинки NASA Pioneer в продолжительности жизни, можно с высокой долей уверенности предполагать, что время жизни каждого диска превысит их продолжительность.