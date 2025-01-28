Тайна человеческого сознания скрывается в более высоких измерениях, утверждает ученый

Физик Майкл Правика считает, что наше сознание, возможно, способно путешествовать по сферам за пределами нашего физического мира. Об этом информирует Popular Mechanics.

Фото из открытых источников

На бескрайних просторах Вселенной мы, люди, ограничены трехмерной реальностью, ограниченной границами нашего физического мира. Мы можем двигаться влево, вправо, вперед, назад, вверх и вниз, но наша свобода ограничена этими шестью направлениями. Но что, если бы существовали сущности, способные входить в нашу реальность и выходить из нее по своему желанию, преодолевая физические ограничения, которые нас связывают? Такова теория, предложенная физиком Майклом Правиком из Университета Невады в Лас-Вегасе.

Правика не говорит о призрачных явлениях или сверхъестественных существах. Вместо этого он ссылается на концепцию, известную как «сознание». Несмотря на столетия научных исследований, природа сознания остается неуловимой, а теории варьируются от сложных нейронных сетей до запутанных алгоритмов. Но Правика считает, что ключ к пониманию сознания лежит не в пределах нашей вселенной, а за ее пределами, в скрытых измерениях, которые существуют вне нашей досягаемости.

Окунитесь в мир гиперпространственной физики, где наши знакомые три измерения являются лишь крошечной частью гораздо большего целого. Теория Правика, основанная на концепции «гиперпространственности», предполагает, что наше сознание обладает потенциалом проникнуть в эти скрытые сферы, вырвавшись из оков нашего физического мира. Это понятие может показаться притянутым за уши, но Правика потратил годы на его изучение, движимый любопытством, которое пересекает грань между наукой и духовностью.

Для Правика, являющегося православным христианином с докторской степенью в Гарварде, эта теория представляет собой гармоничное сочетание его научного образования и религиозных убеждений. Это точка зрения, которая бросает вызов традиционному научному мышлению, доводя принятые идеи до крайности как средство борьбы со сложными концепциями. И это теория, которая привела его к некоторым интригующим выводам.

Возьмем, к примеру, библейскую историю о вознесении Иисуса Христа на небеса. Согласно Правику, если бы Иисус был четырехмерным существом, как предполагает его теория, его вознесение можно было бы объяснить, как простой переход в царство более высоких измерений. «Как ты возносишься на небеса, если ты четырехмерное существо?» Правика спрашивает. «Это очень легко, если ты гиперпространственный».

Правика считает, что у всех нас есть потенциал для взаимодействия с этими высшими измерениями, хотя нашей способности делать это могут препятствовать наши физические ограничения. Но когда мы занимаемся деятельностью, стимулирующей наш разум, такой как создание произведений искусства, углубление в научные исследования или размышление над философскими вопросами, наше сознание может ненадолго вырваться за свои физические пределы и синхронизироваться с этими высшими измерениями. Это сиюминутная связь, которая, по словам Правика, может наполнить наши умы потоком творчества.

Эта идея, хотя и противоречивая, не лишена прецедента в области теоретической физики. Широко известная теория струн, например, предполагает, что вся материя во Вселенной состоит из крошечных вибрирующих струн, которые существуют во множестве скрытых измерений. Когда эти струны вибрируют, они порождают разнообразный набор частиц и сил, которые мы наблюдаем во Вселенной.

Однако не все физики принимают идеи Правика. Некоторые считают его теории еретическими, доводящими устоявшиеся научные концепции до предела. Физик Стивен Холлер из Университета Фордхэма особенно скептически относится к попыткам Правицы связать гиперпространственность с сознанием.

«Это точка зрения, известная как «Бог пробелов», – объясняет Холлер, – когда пробелы в наших научных знаниях заполняются божественным вмешательством, а не дальнейшими исследованиями и пониманием».

Холлер указывает на историческое признание геоцентрической модели Вселенной как примера того, как нашему пониманию космоса может препятствовать наше желание заполнить эти пробелы. Пытаясь объяснить наблюдаемые движения планет, древние астрономы цеплялись за геоцентрическую модель, даже несмотря на то, что она становилась все более запутанной с добавлением эпициклов. Только после того, как Николай Коперник предложил гелиоцентрическую модель, в нашем понимании Вселенной произошла настоящая революция.

Что касается веры Правика в то, что наша способность мыслить нестандартно является результатом нашего гиперпространственного сознания, Холлер остается при своем мнении.

«Я не знаю никого, кто мог бы по-настоящему визуализировать объект с более чем тремя пространственными измерениями», – говорит он. «Все наши математические операции над объектами с более чем тремя измерениями являются алгоритмическими, а наши визуализации – это просто проекции в трехмерное пространство».

Несмотря на скептицизм, Правика верит, что следующее поколение раскроет секреты этих скрытых миров и что наше понимание Вселенной навсегда изменится. На данный момент он находит утешение в осознании того, что его работа раздвигает границы нашего понимания, по одному измерению за раз.

Как выразился сам Правика: «Я не вижу никакого другого смысла. Зачем учиться? Зачем жить? Гиперпространственность дает мне цель, счастье, которое превосходит эту вселенную».

С каждой новой теорией и каждым новым открытием Правика продолжает исследовать связь между сознанием и скрытыми измерениями, которые лежат за пределами нашей досягаемости.