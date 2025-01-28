Мозг мужчины меняет свой объем ежедневно

Исследователи из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре зафиксировали уникальный ритм в работе мозга мужчины, который происходит ежедневно. Об этом сообщает LiveScience.

Фото из открытых источников

В течение месяца мозг 26-летнего мужчины сканировался 40 раз в утренние и вечерние часы. Результаты показывают, что объем мозга последовательно уменьшался в течение дня и восстанавливался ночью. Этот цикл повторяется ежедневно, что может быть связано с ежедневными колебаниями уровней стероидных гормонов, таких как тестостерон, кортизол и эстрадиол.

По словам соавтора исследования Лауры Притчет, этот ритм можно сравнить с пульсирующим ритмом с утра до ночи. Две области коры головного мозга, затылочная и теменная, сокращались сильнее всего, а изменения также наблюдались в более глубоких структурах мозга.

Хотя пока не ясно, вызывают ли гормоны эти изменения в мозге, исследователи считают, что это открытый вопрос. Соавтор исследования Эль Мурата отмечает, что это еще один пример того, как гормоны важны не только для женщин.

В другом исследовании той же команды было обнаружено, что согласованность во всем мозге повышалась и падала вместе с уровнями стероидных гормонов. Интересно, что обе эти закономерности были замечены в областях мозга, которые обрабатывают визуальную информацию.

Исследователи планируют дальнейшие исследования, чтобы понять, как сон и глимфатическая система могут влиять на этот ежедневный цикл мозга. Понимание этого процесса может пролить свет на связь между нарушениями сна, заболеваниями обмена веществ и психическими расстройствами.