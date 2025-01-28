Рупор кремлевской пропаганды: Неуловимая Хахалева

Неуловимая Хахалева

Бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ лишила Хахалеву полномочий и первого квалификационного класса из-за прогулов. По данным ВККС, экс-судья отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней. Специальная комиссия выявила факты прогулов и установила, с 2017 года Хахалева почти не участвовала в рассмотрении дел в качестве докладчика или председателя. Лишь в 2019 году судья приняла участие в рассмотрении свыше сотни дел.

Уголовное дело против экс-судьи возбудили в мае 2022 года по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Хахалевой дала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в декабре 2021 года. 8 декабря 2021 года Хахалева покинула Россию, вылетев в Ереван.

Хахалева стала широко известна летом 2017 года как «золотая судья» после скандала вокруг свадьбы ее дочери, на которой выступали звезды российского шоу-бизнеса. Сообщалось, что организация мероприятия обошлась семье экс-судьи в 2 млн долларов. После появления этой информации совет судей провел собственную проверку и выяснил, что стоимость мероприятия составила около 4,5 млн руб.

Ранее РБК Краснодар сообщал, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения экс-судье Краснодарского краевого суда. Ее арестовали на два месяца заочно. Причиной заочного ареста стало то, что Елена Хахалева в данный момент находится не в России.

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/67976e389a794799648cc72e? – цинк

История с Хахалевой тянется уже много лет, но ее все никак не посадят.

Алиев в качестве компенсации за свои набросы по поводу разбившегося лайнера в Актау может поправить себе карму выдав Хахалеву в Россию. Там ее нынче ждут с нетерпением. По идеи может получит от 5 до 8 лет за все хорошее и бегство от правосудия.

А помнится, были времена, когда Хахалеву у нас защищали, называя обвинения против нее "происками врагов". Оклеветали, так сказать, "честного судью". Но время все расставило по местам и правоохранительным органам теперь приходится охотиться за Хахалевой за границей.

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Источник: Colonel Cassad

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