Древние панды жили на территории Европы и питались мясом, выяснили археологи

Учёные, исследующие зубы древних панд, обнаруженных среди окаменелостей в южной Германии, сделали удивительное открытие, которое может изменить наше понимание эволюционной истории этих удивительных животных. В отличие от современных гигантских панд, которые известны своей привередливой диетой и любовью к бамбуку, их вымершие предки были всеядными существами. Результаты исследовании опубликованы в журналах Geobios и Palaeontology.

Фото из открытых источников

Во время недавних раскопок в Хаммершмиеде, расположенном в Альгой, международная команда учёных из Гамбурга, Франкфурта, Мадрида и Валенсии обнаружила окаменелые останки вида «Крецоиарктос беатрикс», который жил около 11 миллионов лет назад. Этот древнейший известный предок современных гигантских панд имел довольно необычные пищевые привычки.

Исследования показали, что панда вида «К. беатрикс» была коренастым животным весом более 100 килограммов и не специализировалась на поедании исключительно растительной пищи, как её современные потомки. Её рацион напоминал питание бурых медведей, в числе которых как растительные, так и животные компоненты.

Профессор Мадлен Беме из Сенкенбергского центра эволюции человека и палеоэкологии Тюбингенского университета подчеркивает важность этих новых данных:

«Эти результаты важны для нашего понимания эволюции медведей и развития травоядности у гигантских панд. Специализация в рационе панды возникла лишь на позднем этапе ее эволюции».

Команда провела макро- и микроморфологический анализ зубов «К. беатрикс», выявив, что они были пригодны для разнообразного рациона. На поверхности зубов обнаружены царапины и ямки, свидетельствующие о том, что эти животные могли пережевывать твёрдые материалы, например, кости.

В результате раскопок в Хаммершмиеде также было обнаружено 166 окаменелых видов, что свидетельствует о богатстве экосистемы того времени. По словам доктора Николаоса Каргопулоса, среди найденных хищников были как мелкие, похожие на ласку животные, так и крупные гиены и саблезубые тигры. Это разнообразие указывает на то, что экосистема Хаммершмиеде могла поддерживать множество видов, даже если они конкурировали за одни и те же ресурсы.

«Например, четыре разных выдроподобных животных примерно одинакового размера и типа рациона могли сосуществовать благодаря богатству ресурсов в этом регионе», — добавил Беме.

Открытия, сделанные в Хаммершмиеде, дают уникальную возможность взглянуть на сложные взаимодействия древних экосистем.