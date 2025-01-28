 

Мимо Земли пролетел астероид, похожий на арахис

28.01.2025, 2:50, Разное
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Планетарный радар NASA Goldstone зафиксировал уникальный астероид 2024 ON, который имеет необычную форму, напоминающую арахис. Это открытие произошло всего за день до его сближения с Землей, состоявшегося 16 сентября на расстоянии около миллиона километров.

Фото из открытых источников

Астероид 2024 ON был обнаружен 27 июля 2024 года с помощью наземной системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Его размеры впечатляют: общая длина составляет примерно 350 метров, а его необычная форма является результатом столкновения двух округлых тел на малой скорости. Учёные отмечают, что одна часть астероида в два раза больше другой, что придаёт ему столь необычный вид.

Фото из открытых источников / NASA

С помощью мощной 70-метровой антенны NASA Goldstone смог запечатлеть детали поверхности астероида размером до 3,75 метра. На снимках видны яркие пятна, которые могут указывать на наличие крупных валунов.

Сближение с Землей предоставляет ценную информацию о характеристиках и формировании таких небесных тел. Это помогает астрономам оценить их возможное влияние на нашу планету. Ученые надеются, что дальнейшие исследования 2024 ON помогут раскрыть многие загадки, связанные с этими космическими объектами.


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