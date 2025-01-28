Мимо Земли пролетел астероид, похожий на арахис

Планетарный радар NASA Goldstone зафиксировал уникальный астероид 2024 ON, который имеет необычную форму, напоминающую арахис. Это открытие произошло всего за день до его сближения с Землей, состоявшегося 16 сентября на расстоянии около миллиона километров.

Фото из открытых источников

Астероид 2024 ON был обнаружен 27 июля 2024 года с помощью наземной системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Его размеры впечатляют: общая длина составляет примерно 350 метров, а его необычная форма является результатом столкновения двух округлых тел на малой скорости. Учёные отмечают, что одна часть астероида в два раза больше другой, что придаёт ему столь необычный вид.

Фото из открытых источников / NASA

С помощью мощной 70-метровой антенны NASA Goldstone смог запечатлеть детали поверхности астероида размером до 3,75 метра. На снимках видны яркие пятна, которые могут указывать на наличие крупных валунов.

Сближение с Землей предоставляет ценную информацию о характеристиках и формировании таких небесных тел. Это помогает астрономам оценить их возможное влияние на нашу планету. Ученые надеются, что дальнейшие исследования 2024 ON помогут раскрыть многие загадки, связанные с этими космическими объектами.