Вода находится на всей поверхности Луны, выяснили ученые

Международная команда исследователей провела анализ минералогических карт и обнаружила, что вода и гидроксил (молекула, состоящая из водорода и кислорода) могут находиться на всех лунных широтах и в различных ландшафтах, даже в тех местах, где солнечное освещение наиболее интенсивно. Исследование опубликовано в The Planetary Science Journal.

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Планетолог Роджер Кларк из Института планетарных наук подчеркивает важность этого открытия:

«Будущие астронавты, возможно, смогут находить воду даже вблизи экватора, используя эти богатые водой районы. Ранее считалось, что воду можно было найти в изобилии только в полярной области и, в частности, в глубоко затененных кратерах на полюсах».

На первый взгляд, Луна кажется сухим и бесплодным местом: на ее поверхности нет ни озер, ни рек. Однако, исследования показывают, что под поверхностью может скрываться огромное количество запасов воды. Ранее считалось, что ее основное количество находится в полярных регионах, но новые данные указывают на то, что вода и гидроксил могут быть распространены по всей лунной поверхности.

Используя данные, собранные прибором Moon Mineralogy Mapper (M3) на космическом корабле Chandrayaan-1, исследователи смогли зафиксировать инфракрасный свет, отраженный от Луны, и определить присутствие воды и гидроксила. Исследования показали, что эти молекулы встречаются повсеместно, хотя в меньших количествах в некоторых областях.

Интересно, что вода на Луне не остается надолго. Она подвержена воздействию солнечного ветра и постепенно разрушается, однако ее следы остаются в виде гидроксила.

«Собрав все доказательства воедино, мы видим лунную поверхность со сложной геологией, со значительным количеством воды в подповерхностных слоях и поверхностным слоем гидроксила», – отмечает Кларк.

Кроме того, исследование затрагивает и загадочные лунные завихрения – закрученные узоры на поверхности Луны. Ученые полагают, что эти образования могут быть результатом древних процессов, связанных с водой, и их изучение поможет раскрыть еще одну лунную тайну.

Это открытие имеет огромное значение для будущих исследований Луны. Ученые предполагают, что астронавты смогут использовать минералы, богатые гидроксилом, как источник воды.

«Обрабатывая такие минералы, они смогут выжимать воду из камня», – заключает Кларк.