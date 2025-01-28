В Бабьем Яре прошла церемония памяти жертв Холокоста

Утром 27 января в Бабьем Яре прошла официальная церемония, приуроченная к международному Дню памяти жертв Холокоста. В церемонии участвовал президент Украины Владимир Зеленский и послы иностранных государств, в том числе посол Израиля Михаил Бродский.

Международный день памяти жертв Холокоста – международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря “Освенцим” советскими войсками. Памятный день был установлен в 2005 году.