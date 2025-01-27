Температура поверхности моря достигла исторического максимума

Международная группа ученых из Майнцского университета обнаружила, что температура на поверхности моря в районе Фиджийского архипелага достигла рекорда, установленного в 1370 году.

Фото из открытых источников

Исследователи изучили кораллы Diploastrea heliopora, которые хранят в себе информацию о климатических изменениях. Эти кораллы, растущие всего на 3-6 мм в год, накапливают информацию о температуре воды, которую исследователи могут расшифровывать по химическому составу их скелетов.

В ходе исследования был взят двухметровый образец коралла, который позволил воссоздать температурную историю океана за последние 600 лет. Ученые также проанализировали данные инструментальных измерений температуры воды за последние 26 лет, что подтвердило их выводы.

Результаты исследования вызывают серьезные опасения. Ученые подчеркивают, что беспрецедентное потепление может оказать разрушительное влияние на экосистемы и людей по всему Тихоокеанскому региону и за его пределами.