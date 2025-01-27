 

В Аушвице прошла центральная церемония Международного дня памяти жертв Холокоста

27.01.2025, 23:00, Новости дня
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В Польше на территории лагеря смерти Аушвиц-Биркенау прошла памятная церемония в ознаменование 80-й годовщины его освобождения Красной армией. Дата 27 января стала Международным днем памяти жертв Холокоста.

В церемонии приняли участие десятки глав государств и правительств, в том числе король Великобритании Карл Третий, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эммануэль Макрон. Они зажгли свечи в память о шести миллионах погибших евреев.

На церемонии присутствовали 50 бывших узников лагеря. Именно им, а не политикам было предоставлено слово на церемонии. Восемь десятилетий назад, когда нацисты пытались реализовать “окончательное решение еврейского вопроса”, большинство из них было детьми.

“На наших глазах поднимается огромная волна антисемитизма. Этот антисемитизм и привел к Холокосту. Мы должны мужественного противостоять ему и сейчас, когда ХАМАС пытается убедить всех, что не резни 7 октября просто не было”, – заявил бывший узник Аушвица Мариан Турский.

“Наш долг не только хранить память, но и напоминать, что месть порождает месть, убийства порождают убийства. Нашей местью стало создание сильного еврейского государства. Но сейчас наши иудейско-христианские ценности находятся под угрозой. Израиль, единственная демократия на Ближнем Востоке, борется за существование. Мы обязаны объединить силы, чтобы создать лучший, более справедливый мир”, – сказала бывшая узница Това Фридман.

Еще один заключенный Аушвица, живущий в Польше Леон Вайнтрауб, предупредил об опасности, исходящей от сил, придерживающихся радикально правой идеологии. “Во многих европейских странах, в том числе и в нашей, можно увидеть людей в похожей на нацистскую униформе, которые разделяют нацистскую идеологию. Сегодняшняя церемония должна стать предупреждением об опасности, исходящей от антидемократических правых сил”, – заявил он.


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