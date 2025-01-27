Ученые предлагают использовать рентгеновские лучи для защиты Земли от астероидов

В последнее время исследователи все активнее ищут инновационные способы защиты нашей планеты от потенциально разрушительных астероидов. Исследователи из Национальной лаборатории Сандии предлагают использовать мощные импульсы рентгеновского излучения для изменения траектории приближающегося космического объекта.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Physics, показало, что рентгеновские импульсы могут не только испарить часть астероида, но и изменить его курс. Хотя этот метод еще требует дальнейшего изучения и оценки его экономической целесообразности, он открывает новые подходы в борьбе с космическими угрозами.

Недавняя миссия DART (Double Asteroid Redirection Test) уже доказала, что отклонение астероида возможно. Однако, несмотря на успех, исследователи продолжают искать альтернативные методы, которые могут оказаться более эффективными в будущем. В рамках нового исследования команда из Сандии провела эксперименты на модельных астероидах шириной всего 12 мм, помещенных в вакуум. Эти псевдоастероиды, хотя и малы, продемонстрировали принцип, согласно которому испарение минералов может изменить импульс объекта.

Идея основана на естественном поведении комет. Когда солнечный свет нагревает лед кометы, часть его превращается в газ, создавая хвост и изменяя траекторию кометы. По аналогии, если направить рентгеновские импульсы на астероид, можно добиться аналогичного эффекта. Исследователи использовали крупнейшее в мире устройство с импульсной мощностью, известное как Z, для создания рентгеновского импульса мощностью 1,5 Мегаджоуля. Результаты были впечатляющими: оба модельных астероида были разогнаны до скоростей около 70 м/с, что значительно превышает ожидания.

Хотя перемещение маленького объекта может показаться незначительным, авторы исследования уверены, что этот принцип можно масштабировать для объектов шириной до 4 километров. Это достаточно крупный размер, чтобы угрожать цивилизации в случае столкновения с Землей. Исследование также подчеркивает важность дальнейших испытаний, чтобы оценить эффективность рентгеновских импульсов в реальных условиях.

Тем не менее, использование рентгеновских лучей для защиты Земли вызывает множество вопросов. Как обеспечить безопасность создания и запуска необходимого оборудования? Каковы потенциальные риски для планеты? Ученые подчеркивают, что прежде чем применять этот метод, необходимо провести дополнительные эксперименты на более крупных моделях и выяснить, как лучше всего управлять направлением рентгеновских импульсов.