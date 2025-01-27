Мнение: Польская АЭС, ядерная ошибка Литвы и русский уран в Германии

1. Польша объявила о планах строительства первой в стране АЭС, на проект выделят 60 миллиардов злотых, то есть около 1,5 трлн рублей (ссылка):

У Польши был шанс получить собственную атомную энергетику ещё в начале 1990-х, тогда шло строительство АЭС «Жарновец» по советскому проекту (ссылка). Однако в 1989 году просоветская Польская Народная Республика закономерно перекрасилась в антироссийскую Республику Польшу, поэтому уже в 1990-м строительство станции свернули. Сделали это под предлогом атомофобии: поляков запугали, что «Жарновец» якобы непременно превратится в «Жарнобыль», хотя на станции планировались реакторы не чернобыльского типа (РБМК), а новые и безопасные реакторы ВВЭР.

Теперь польскую атомную электростанцию будут строить американцы — что характерно, поблизости от руин незавершённой советской АЭС. Ранее в Польше много раз требовали или возобновить строительство АЭС, или хотя бы воспользоваться уже подготовленной площадкой и возведёнными сооружениями, но польские власти затягивали так долго, что теперь придётся всё строить с нуля. Посмотрим, как справятся американцы. Зная их методы работы и, главное, их способы ценообразования, я подозреваю, что сэкономить на электричестве полякам не удастся.

2. Также польская АЭС станет традиционным унижением для литовцев. В 2009 году Литва по требованию Евросоюза закрыла Игналинскую АЭС, которая полностью закрывала все вопросы с электроэнергией в стране. Теперь же вместо того, чтобы наслаждаться дешёвым атомным

электричеством, литовцы вынуждены тратить деньги на дорогостоящий демонтаж закрытой станции, который по плану завершится только к 2038 году (ссылка).

Соседняя с Литвой Белоруссия тем временем получила АЭС в 2020 году. Теперь вот собственную АЭС собрались строить поляки. Вообще никто из европейских стран, кроме Германии, которая до сих пор платит за Гитлера, от ядерной энергетики не отказался. Наоборот, постепенно набирает силу движение за возобновление строительства АЭС.

У Литвы и Польши был также шанс на получение дешёвой электроэнергии от Балтийской АЭС, которую Россия начала строить в 2012 году в Калининградской области (ссылка). Росатом разворачивал станцию именно в расчёте на экспорт, её планируемая мощность в несколько раз превышала потребности самой Калининградской области.

Однако в 2013 году, ещё до крымских событий, литовцы и прочие страны Балтии демонстративно отказались от сотрудничества с Россией. Так как Калининграду такие мощности в то время не были нужны, строительство приостановили, а через несколько лет, когда от импорта электричества из России окончательно отказалась Польша, и вовсе свернули.

Ущерб, который неверные прибалты с поляками нанесли России, был относительно небольшим: готовность двух недостроенных энергоблоков составляла лишь 18% и 2%. Проведу аналогию: это как если бы они ударили наш кулак своими лицами. Вместе с тем, возможно, стоило бы избежать и этого скромного ущерба, всё же атомную станцию достроить. Во-первых, АЭС в Калининграде раздражала бы соседние страны: Польшу, Литву и Швецию, это само по себе плюс. Во-вторых, избыточную энергию можно было направить на датацентры, которые, как мы сейчас знаем, способны поглощать электричество гигаваттами.

3. Несмотря на полную остановку немецкой атомной энергетики, Россия продолжает поставлять в Германию уран, причём объёмы поставок растут (ссылка):



Импорт урана из Российской Федерации в Германию в 2024 году вырос почти на 70% по сравнению с предыдущим годом, составив 68,6 тонны, сообщает немецкое издание Spiegel. <…>

Материал, предназначенный для эксплуатации атомными электростанциями, поставляется на завод по производству топливных элементов компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) в нижнесаксонском Лингене. ANF – дочерняя компания Framatome, которая в свою очередь принадлежит французскому концерну EDF.

В издании отмечают, что в настоящее время компания стремится к созданию совместного предприятия с «Росатомом», чтобы с 2030 года начать в Лингене собственное производство тепловыделяющих элементов для реакторов российского типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), которые эксплуатируются в Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии.

Французские энергетики используют немецкую площадку, чтобы сотрудничать с Россией. В итоге они хотят за счёт поставок ядерного топлива усилить свой контроль над ядерной энергетикой в других странах Европы (которые очевидно, закрывать свои АЭС отнюдь не торопятся или вовсе даже не собираются, не говоря уже о самой Франции, которая на 70% питается именно атомной энергией).

Такого рода связи с Европой нам на руку, сразу по нескольким причинам. Во-первых, уран — это деньги, которые можно направить, например, на финансирование Спецоперации. Во-вторых, покупая уран в России, Франция попадает в зависимость от нашей страны. В-третьих, подсевшие на русский уран французы слабее сопротивляются нам в Африке: без поставок русского урана французы ожесточённо боролись бы за африканские урановые рудники. Наконец, континентальная Европа является нашим ситуативным, а не стратегическим врагом. Если с США безопаснее вообще не иметь никаких дел, то с Европой вполне можно работать: надев предварительно костюм химзащиты, чтобы избежать заражения европейскими ценностями.