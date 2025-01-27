Рупор кремлевской пропаганды: Лукашенко выиграл выборы президента Белоруссии

Разрешилась невероятная интрига на выборах в Белоруссии.

В фантастической борьбе, где все решилось буквально на последних секундах, неожиданно для всех наблюдателей победил Алесандр Лукашенко, набрав чуть менее 87% голосов.

Лучшим агитаторм за Лукашенкко выступала соседняя Украина.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках