 

Рупор кремлевской пропаганды: Лукашенко выиграл выборы президента Белоруссии

27.01.2025, 22:30, Разное
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Разрешилась невероятная интрига на выборах в Белоруссии.
В фантастической борьбе, где все решилось буквально на последних секундах, неожиданно для всех наблюдателей победил Алесандр Лукашенко, набрав чуть менее 87% голосов.

Лучшим агитаторм за Лукашенкко выступала соседняя Украина.

Источник: Colonel Cassad

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