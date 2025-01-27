Рупор кремлевской пропаганды: Лукашенко выиграл выборы президента Белоруссии
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Разрешилась невероятная интрига на выборах в Белоруссии.
В фантастической борьбе, где все решилось буквально на последних секундах, неожиданно для всех наблюдателей победил Алесандр Лукашенко, набрав чуть менее 87% голосов.
Лучшим агитаторм за Лукашенкко выступала соседняя Украина.
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Источник: Colonel Cassad
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