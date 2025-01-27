Рупор кремлевской пропаганды: Запретить песню “Сигма-бой”

Сообщают, что песню "Сигма-бой" двух отечественных малолеток требуют запретить в России за "подрыв духовных ценностей" и в Германии "за распространение российского влияния путем мягкой силы". Если что, это про одну и ту же песню.

Песня как песня, обычная подростковая попса на любителя.

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Источник: Colonel Cassad

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