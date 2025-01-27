Рупор кремлевской пропаганды: Запретить песню “Сигма-бой”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Сообщают, что песню "Сигма-бой" двух отечественных малолеток требуют запретить в России за "подрыв духовных ценностей" и в Германии "за распространение российского влияния путем мягкой силы". Если что, это про одну и ту же песню.
Песня как песня, обычная подростковая попса на любителя.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет