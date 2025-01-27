 

Трамп готовится подписать указ о создании в США “Железного купола”, аналогичного израильской системе

27.01.2025, 21:00, Новости дня
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Администрация Белого дома готовит указы о создании в США системы противоракетной обороны “Железный купол”, аналогичной израильской. Об этом пишет сайт CNN.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет указы о прекращении программы по разнообразию, восстановлению на службе с выплатой зарплаты военнослужащим, уволенным за отказ ставить прививку от COVID-19.

Указы, о которых впервые сообщило издание New York Post, были подготовлены после того, как на пост министра обороны заступил Пит Хегсет, который давно заявлял, что планирует провести ряд серьезных изменений в армии.

После прибытия в Пентагон Пит Хегсет сообщил, что президентом будут подписаны новые указы, в том числе о создании “Железного купола” для США.

Отметим, что ранее Трамп обещал в рамках программы по укреплению безопасности США создать систему противоракетной обороны, аналогичную израильскому “Железному куполу”, которая будет носить то же название.


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