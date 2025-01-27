Поиск инопланетных цивилизаций: Сферы Дайсона или это нечто другое?

В бескрайних просторах нашей галактики астрономы продолжают искать следы разумной жизни. Если где-то действительно существуют развитые инопланетные цивилизации, то можно предположить, что они оставили бы за собой впечатляющие инженерные сооружения, которые невозможно было бы не заметить. Одним из самых интригующих объектов для поиска является сфера Дайсона — гипотетическая конструкция, способная улавливать всю энергию звезды.

Фото из открытых источников

В рамках масштабного исследования под названием Project Hephaistos исследователи проанализировали данные с телескопов Gaia, 2MASS и WISE, исследуя около пяти миллионов объектов-кандидатов на наличие признаков инопланетной активности. Результаты оказались многообещающими: среди них были выявлены семь необычных объектов, которые на первый взгляд напоминают красные карлики М-типа, но их спектры явно отличаются от обычных звезд.

Эти загадочные объекты стали предметом обсуждения среди ученых. Некоторые астрономы предположили, что эти объекты могут быть не чем иным, как потенциальными сферами Дайсона, созданными высокоразвитыми цивилизациями.

Однако, как это часто бывает в науке, экстраординарные заявления требуют соответствующих доказательств. Вскоре после публикации результатов появились альтернативные объяснения. Некоторые исследователи предположили, что эти объекты могут быть пыльными квазарами, скрытыми за облаками горячей космической пыли, что делает их видимыми только в инфракрасном диапазоне.

В статье, опубликованной на arXiv, предлагается новый подход к этой проблеме. Авторы исследования решили не сосредотачиваться на различении сфер Дайсона и квазаров, а вместо этого проанализировали статистику известных пыльных квазаров. Их выводы показали, что примерно один из трех тысяч квазаров может относиться к типу «хот-догов», что ставит под сомнение возможность существования столь очевидных инопланетных конструкций.

Авторы статьи также отметили, что любая высокоразвитая цивилизация, способная строить сооружения такого масштаба, вероятно, обладала бы технологиями, позволяющими скрывать свои сигналы. Это значит, что поиск сфер Дайсона может оказаться более сложным, чем предполагалось ранее.

На данный момент остаются открытыми вопросы о том, что же на самом деле представляют собой эти семь необычных объектов. Возможно, это всего лишь игра света и пыли, или же мы действительно на пороге открытия новых форм жизни в космосе.