Мнение: Подписка на Руксперт, рекордно тёплый год и первый в России вертопорт

1. Огромное спасибо за деньги, которые вы прислали на Руксперт после прошлого поста! Проект в порядке, чувствует себя устойчиво. Собранных денег нам хватит, чтобы оплачивать расходы Руксперта примерно до середины года.

В комментариях просили напомнить ещё раз про сбор денег после зарплаты. Зарплата в России обычно 24-26 числа, так что вот, напоминаю: отправить деньги на Руксперт или подписаться на ежемесячное пожертвование можно вот здесь (ссылка). Также по многочисленным просьбам трудящихся я добавил возможность изменить размер ежемесячной подписки, чтобы можно было подписаться не на стандартные 400 рублей в месяц, а на большую сумму.

Я попытался также организовать приём денег не только по картам, но и через СБП, однако тут не преуспел: для этого надо менять банк, у текущего банка приёма платежей по СБП нет.



2. Если климатологи нас не обманывают, то прошлый год снова стал рекордно тёплым за всю историю инструментальных наблюдений температуры (ссылка):



2024 год установил новый исторический максимум средней глобальной температуры в 15,10°C, что на 1,6°C выше среднего уровня периода 1850–1900 годов. Это первый случай, когда средняя температура Земли превысила критическую отметку на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом. Многие климатологи считают преодоление этого рубежа точкой невозврата. <…>

Эксперты предупреждали, что удержание глобального потепления ниже 1,5°C возможно только при значительном сокращении выбросов углекислого газа. Но добиться этого не удалось. Дальнейшее развитие климатических процессов по всех сценариях достаточно пессимистичное — последует достаточно быстрый дальнейший нагрев планеты, скорость которого варьируется в пределах одной сотни лет.

Раз потепление климата не остановить, может быть, стоит расслабиться и спать спокойно? Как России, так и человечеству в целом потепление выгодно: чем выше температура, тем более буйно растёт и колосится природа.

При этом, несмотря на небольшой рост температуры, Земля ещё очень далеко от исторических пиков тепла. Согласно данным палеонтологии, именно в тёплые периоды жизнь на планете себя чувствовала максимально комфортно и процветала. Да, у потепления могут быть и неприятные стороны, но с ними современное человечество может справиться. Опасаться нам стоит скорее похолодания.

Что касается «выбросов углекислого газа», то едва ли они существенно снизятся, пока за пределами Запада продолжается бурный промышленный рост. В будущем — вполне вероятно, но это произойдёт скорее «само собой», в ходе постепенного развития технологий, чем в из-за борьбы с прогрессом и попыток ограничить экономическое развитие той части человечества, которую радикальные экологи хотели бы держать в бедности.

3. К вопросу о развитии инфраструктуры, отсутствие которой, по мнению Почты России, в числе прочих причин делает доставку почты дронами нерентабельной (мы это обсуждали вот здесь). Ещё несколько лет назад внятной инфраструктуры для дронов действительно не было, однако русские инженеры уже стремительно её создают (ссылка):

В Санкт-Петербурге запустили в опытную эксплуатацию первый в стране вертопорт.

Вертопорт — это автоматизированная станция для зарядки батарей, а также запуска и приёма БПЛА вертолётного типа.

Технология позволяет запускать вертолет на миссию автономно, без присутствия оператора на месте. Станцией уже заинтересовались заказчики из стран Ближнего Востока. <…>

«…Аппарат позволяет запускать вертолёт на миссию автономно, без присутствия оператора на месте. Дронопорт хранит в себе беспилотник — в нужный день и время он открывается, из него вылетает вертолёт, реализует, например, мониторинговую задачу и возвращаются обратно. Внутри вертопорта он заряжается, передает собранные данные на сервер и готовится к следующему вылету». <…>

«Прежде всего дронопорты, в том числе вертопорт, будут востребованы на территориях, где нет возможности организовать постоянную работу человека или выполнение работ опасно для его здоровья или крайне затратно».

Речь идёт только об одном типе дронопорта, под дроны-вертолёты. Так-то сообщений о развёртывании в России дронопортов и до этого было уже немало, технологии в этой сфере быстро развиваются — не в последнюю очередь за счёт использования военных наработок в гражданском секторе. В конце прошлого года, например, нам рассказывали про дронопорты для работы при экстремально низких температурах Крайнего Севера (ссылка).

Таким образом, инфраструктура – вот она, уже здесь. Осталось только прикрутить к дронопорту постамат для автоматического приёма и выдачи посылок, и целое роботизированное почтовое отделение для сельской местности готово.