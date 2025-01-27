 

Рупор кремлевской пропаганды: Эксистенциальная угроза коммунизма

27.01.2025, 20:30, Разное
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Эксистенциальная угроза коммунизма

В США в ранг экзистенциальных угроз возвели Коммунистическую Партию Китая (КПК). В концепцию победы над ней американцы планируют сформировать коалицию с участием многих мировых стран. Как считают за океаном, и к чему будут склонять лидеров – это идея о том, что соблюдение нейтралитета это ошибочная иллюзия, и государства в грядущем противостоянии будут должны определиться с кем они. В отношениях между США и Китаем (КПК), у американских союзников не может быть никакого нейтралитета.

В американской администрации уверены, что для будущего всей западной "демократической" цивилизации не может быть никакого паритета с Пекином. Нейтралитет для них, по сути, является формой нежелательного соучастия. Утверждается, что соблюдение нейтралитета, игнорируя основополагающую "американскую" реальность, зачастую совпадает с интересами конкурирующей стороны.

Новая американская администрация считает, что Пекин действует на так называемой "двусмысленности", используя разногласия между государствами для оказания на них влияния, особенно в таких регионах как Юго-Восточная Азия и Африка, а нейтральная позиция таких стран воспринимается как молчаливое одобрение действий Китая, включая его агрессивную экспансию в Южно-Китайском море.

Американцы также считают, что стремление к нейтралитету преследует своей целью извлечение прибыли с обеих сторон геополитического разлома, и в итоге приводит к чрезмерной зависимости от Китая. Используя действия КПК по защите своего внутреннего рынка, когда китайцы стали ставить административные препятствия по доступу к своим потребителям для западных производителей, американцы к началу 2025 года уже потеснили китайцев как главного торгового партнёра у таких ключевых игроков мировой экономики как: Япония, Германия, Южная Корея и страны АСЕАН.

По итогу, страны, экономика которых тесно связана с китайской производительностью, подведут к императиву морального выбора сторон. Либо они с американцами, либо даже их нейтралитет будут считать солидарностью с действиями китайской компартии, со всеми вытекающими. Американская идеологическая агитмашина снова раскручивается на полную мощность, и как всегда мир будет разделен на две половины: свободные западные общества и КПК, действия которой покажут как литанию системному угнетению и подавлению свобод.

Исходя из нового нарратива, продвигаемого США, сохранить нейтралитет в этой идеологической борьбе – это безразличие  к фундаментальным ценностям, лежащим в основе свободных обществ.

https://t.me/neinsider/8695 – цинк

По сути, пытаются по старым лекалам разыграть Холодную войну против Китая, понимая, что в обычной экономической конкуренции они Китаю проиграют.
Именно поэтому, им важно вбить клин между Россией и Китаем. И именно поэтому посулы мира на Украины связаны с призывами разорвать тесные связи с Китаем. Потому что боятся, что одновременную активную борьбу против Китая и РФ не вывезут.

Ну а коммунизм здесь просто жупел, так как Китай не реализует на территорию Запада стратегию продвижения коммунистической идеологии, которая ограничена собственно территорией Китая, где реализуется почти по Сталину "построение социализма в отдельно взятой стране".

Источник: Colonel Cassad

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