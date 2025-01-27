 

Поддерживаемые Руандой повстанцы захватили город Гома на востоке ДРК

27.01.2025, 20:00, Новости дня
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Поддерживаемое Руандой “Движение 23 марта” сообщило об установлении контроля над городом Гома, самым крупным на востоке Демократической республики Конго. В городе, где проживает около 700000 человек, царит паника.

Заявление было сделано группировкой незадолго до истечения 48-часового ультиматума, в котором военным было предложено собраться на городском стадионе и сложить оружие. Ультиматум предписывал жителям сохранять спокойствие.

Центральные власти ДРК объявили, что страна находится в состоянии войны, и обвинили Руанду в агрессии. 26 января действия повстанцев осудил Совет безопасности ООН. МИД Израиля призвал граждан воздержаться от посещения востока ДРК.


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