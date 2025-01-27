Почему один и тот же фильм в кинотеатре и на телевизоре выглядит иначе, объяснили эксперты

Вы когда-нибудь задумывались, почему фильм, который вы смотрели в кинотеатре, выглядит иначе на вашем телевизоре дома? Ответ может крыться в одной из самых спорных настроек изображения, которой так недовольны режиссеры – происходит сглаживание движения.

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Сглаживание движения, также известное как интерполяция движения, является настройкой изображения по умолчанию на многих современных телевизорах. Эта функция добавляет поддельные кадры к фильму или шоу, чтобы искусственно увеличить частоту кадров. По сути, она «угадывает», как могут выглядеть промежуточные кадры, создавая новые кадры с помощью компьютерной хитрости.

Хотя эта функция может улучшить качество изображения для некоторых жанров, таких как спорт или новости, для фильмов она часто создает странный, неестественный эффект в быстро меняющихся эпизодах. Эксперты RTINGS объяснили, что для оценки движения можно использовать несколько методов, но ни один из них не идеален, поскольку реальная информация о том, что находится между двумя кадрами, отсутствует в исходной видеозаписи. В результате небольшие объекты, быстро движущиеся непредсказуемым образом, или сложные преобразования, например, взрывы, могут приводить к появлению странных визуальных артефактов.

Из-за этого актерам и режиссерам, в числе которых Том Круз, Риан Джонсон и Мартин Скорсезе, не нравится эта функция, так как она разрушает тот кинематографический эффект, который они задумали для фильма. Даже Samsung советует своим пользователям отключать эту функцию во время просмотра фильмов, так как она вызывает «ужасный эффект мыльной оперы».

К счастью, вы можете легко отключить сглаживание движения с помощью настроек изображения на вашем телевизоре. Просто следуйте инструкциям в руководстве пользователя, и вы сможете наслаждаться фильмами именно так, как задумали режиссеры, свернувшись калачиком на диване.