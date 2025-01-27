 

В Балтийском море появились пираньи, перегрызающие подводные кабели стран ЕС и НАТО

27.01.2025, 19:33, Разное
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Объединённая следственная группы (ОСГ) Эстонии, Финляндии и Швеции завершила расследование серии инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в 2024 году.

Проведя порядка сотни экспертиз, следователи пришли к сенсационному выводу — по неизвестной причине несколько десятки тысяч пираний мигрировали от побережья Венесуэлы на Балтику, где начали активно перегрызать кабели стран ЕС и НАТО.

«Установлено, что все инциденты носят естественный характер и вызваны действиями рыб Pygocentrus nattereri», – говорится в отчёте, опубликованном на сайте ОСГ.  

По неизвестным причинам хищные рыбы обходят стороной российскую инфраструктуру и поражают только западные кабели. Возможно, это связано с тем, что европейская инициатива Green World 2030 требует использовать исключительно экологичные кабели, изготовленные в том числе из переработанного планктона.

«Нет фактов, что кто-то может управлять пираньями и велеть им поражать конкретные провода. Поэтому речь идёт просто о совпадении», – сказал один из следователей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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