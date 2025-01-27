Российские власти объявили рэпера Моргенштерна в розыск

Следственный комитет РФ объявил в розыск рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) по делу о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Также сообщается, что адвокат исполнителя Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг ТАСС эту информацию. По его словам, у следствия не было оснований для розыска его подзащитного.

18 января суд арестовал недвижимость Моргенштерна в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей “иноагента”. В частности, арест был наложен на земельный участок и дом рэпера в Истринском районе Подмосковья, а также еще одно нежилое здание и три нежилых помещения.

Музыканта объявили “иноагентом” в мае 2022 года. Минюст РФ заявил, что рэпер получал финансирование от Украины и израильской компании Yoola, которая занимается монетизацией видео на ютьюбе. С тех пор суды как минимум четыре раза назначали ему штраф за отсутствие “иноагентской” маркировки (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Согласно законодательству, после двух административных правонарушений, совершенных “иноагентом” в течение года, может быть возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей о неисполнении обязанностей “иноагента”, предполагает лишение свободы на срок до двух лет.