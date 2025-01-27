 

Ткани сердца ускоренно стареют в космосе, обнаружили ученые

27.01.2025, 18:55, Разное
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Ученые из медицинского центра Джона Хопкинса провели уникальное исследование, отправив ткани сердца человека на Международную космическую станцию (МКС) для изучения воздействия низкой гравитации на здоровье сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото из открытых источников / NASA

После 30-дневного мониторинга были выявлены серьезные изменения в тканях сердца, которые могут пролить свет на риски для здоровья при длительных космических полетах и даже помочь в разработке новых методов лечения сердечных заболеваний.

Команда ученых под руководством профессора Дек-Хо Ким создала ткань сердца из стволовых клеток человека и поместила ее на небольшие чипы, имитирующие среду, в которой находится человеческое сердце. Ткани были отправлены на МКС в марте 2020 года в рамках миссии SpaceX CRS-20. Во время нахождения в космосе ткани сердца подвергались регулярному мониторингу, и были получены образцы для дальнейшего анализа.

Результаты были удивительными: у тканей сердца в космосе значительно снизилась способность сокращаться, и появилось нерегулярное сердцебиение. Кроме того, были обнаружены молекулярные и генетические изменения, подобные тем, которые наблюдаются при старении.

Эти результаты указывают на то, что низкая гравитация может оказывать серьезное возедействе на сердце, что необходимо учитывать при планировании длительных космических миссий, например, на Марс. Более того, эти изменения могут помочь в разработке новых методов лечения сердечных заболеваний как на Земле, так и в космосе.

В настоящее время команда ученых под руководством Кима тестирует лекарства на тканях сердца в космосе, чтобы выяснить, смогут ли они защитить их от вредного воздействия низкой гравитации. Они также работают над усовершенствованием своей технологии тканевых чипов и исследуют, как космическое излучение может воздействовать на ткани сердца.


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