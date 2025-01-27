Симона Гальперин: Израиль будет представлен на параде Победы в Москве

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин сообщила в интервью агентству ТАСС, что будет присутствовать на параде Победы, который состоится в российской столице 9 мая 2025 года. В этот день РФ будет отмечать 80-летие победы над Германией.

“Я хочу очень четко сказать: исторические факты не меняются из-за разных геополитических или других обстоятельств. Израиль еще в 2017 году принял в Кнессете решение, что 9 мая будет отмечаться День Победы”, – отметила глава дипломатической миссии.

Согласно агентству, Гальперин заявила, что Израиль сохранит память о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне при любых обстоятельствах. Если эта цитата передана точно, что она звучит пренебрежительно по отношению к другим народам, проживавшим в СССР.

Гальперин представляла государство Израиль на параде 9 мая 2024 года. Она продемонстрировала фотографии из личного архива, на которых запечатлены ее деды, воевавшие против нацистов в рядах Красной Армии.