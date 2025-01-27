 

Симона Гальперин: Израиль будет представлен на параде Победы в Москве

27.01.2025, 17:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин сообщила в интервью агентству ТАСС, что будет присутствовать на параде Победы, который состоится в российской столице 9 мая 2025 года. В этот день РФ будет отмечать 80-летие победы над Германией.

“Я хочу очень четко сказать: исторические факты не меняются из-за разных геополитических или других обстоятельств. Израиль еще в 2017 году принял в Кнессете решение, что 9 мая будет отмечаться День Победы”, – отметила глава дипломатической миссии.

Согласно агентству, Гальперин заявила, что Израиль сохранит память о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне при любых обстоятельствах. Если эта цитата передана точно, что она звучит пренебрежительно по отношению к другим народам, проживавшим в СССР.

Гальперин представляла государство Израиль на параде 9 мая 2024 года. Она продемонстрировала фотографии из личного архива, на которых запечатлены ее деды, воевавшие против нацистов в рядах Красной Армии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / В Бабьем Яре прошла церемония памяти жертв Холокоста

28.01 / Во второй раз за сутки – израильтяне пострадали в ДТП в Лаосе

27.01 / В Аушвице прошла центральная церемония Международного дня памяти жертв Холокоста

27.01 / Герцог с трибуны ООН говорил о заложниках и моральном банкротстве международных институтов

27.01 / Трамп готовится подписать указ о создании в США “Железного купола”, аналогичного израильской системе

27.01 / Поддерживаемые Руандой повстанцы захватили город Гома на востоке ДРК

27.01 / Российские власти объявили рэпера Моргенштерна в розыск

27.01 / В Нидерландах из музея украден золотой шлем Коцофенешти – шедевр пятого века до н.э.

27.01 / В турбинах самолета, разбившегося в Южной Корее, обнаружены птичьи перья

27.01 / Оппозиционные манифестации в Сербии, Китай заявил о поддержке президента Вучича

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика