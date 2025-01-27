Что произойдет с организмом, если регулярно есть оливки?

Вы когда-нибудь задумывались, можно ли есть оливки каждый день? Как оказалось, этот маленький фрукт (да, да, оливки – это фрукты!) может предложить вам много пользы для здоровья. Диетолог из США рассказала, что произойдет с организмом, если вы будете есть оливки каждый день. Об этом сообщает eatingwell.com.

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По словам диетолога, доктора медицинских наук Мэгги Михальчик, оливки являются основным продуктом средиземноморской диеты и отличным источником полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. А учитывая, что от 90% до 97% американцев не потребляют достаточного количества клетчатки, оливки могут стать отличным способом получить больше этого полезного для пищеварения питательного вещества.

Одним из главных преимуществ оливок является их высокое содержание мононенасыщенных жиров, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний. Это происходит потому, что мононенасыщенные жиры помогают снизить уровень вредного холестерина ЛПНП, который может блокировать ваши артерии, что потенциально может привести к сердечному приступу или инсульту.

Кроме того, оливки (и оливковое масло) содержат мощные антиоксиданты, называемые полифенолами. Исследования показывают, что эти многозадачные антиоксиданты могут защитить от болезней сердца и рака, а также поддерживать работоспособность вашего мозга с возрастом.

Но и это еще не все! Оливки – удивительный источник клетчатки, который не только поддерживает ваше регулярное пищеварение, но и способствует росту полезных бактерий в кишечнике. А более полезные бактерии в кишечнике связаны с уменьшением депрессии, более здоровым весом тела и защитой от сердечных заболеваний и рака.

Хотя существует множество различных видов оливок, вот информация о питательности 100 граммов зеленых оливок (около 25 штук) по данным Министерства сельского хозяйства США. Оливки являются отличным источником витамина Е, а также содержат минералы, такие как кальций и медь. Однако, стоит отметить, что в них много натрия – в 100 граммах оливок содержится 68% от рекомендуемой суточной нормы в 2300 миллиграммов.

В целом, оливки полезны для здоровья, но могут стать проблемой для людей, которые следят за потреблением натрия или имеют высокое кровяное давление. Поэтому следите за размером порций и промывайте их в воде перед употреблением, советует Михальчик.

В завершение, оливки – отличный способ подчеркнуть вкус ваших любимых блюд. В них много мононенасыщенных жиров и витамина Е, которые полезны для здоровья сердца, а содержащаяся в них клетчатка способствует здоровому пищеварению. Только не забудьте распределять их порциями, так как в них много натрия.

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