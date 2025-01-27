 

Руководитель пермского фонда капремонта стал миллионером благодаря собственному мемкоину

27.01.2025, 17:33, Разное
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Глава областного фонда капитального ремонта Пермского края Всеволод Мухин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» ответ «клеветникам и продажным журналистам».

Напомним, ранее в газете «Молотовская правда» вышло расследование о нетрудовых доходах чиновника.

Как пояснил госслужащий, он действительно владеет «скромной однушкой в 186 м²» и «посредственным домиком и участком размером 50 га». Мухин утверждает, что стал рублёвым миллиардером благодаря удачным инвестициям в криптовалюты.

– Вот намедни я выпустил мемкоин, который назвал в свою честь. За сутки только на нём я заработал 15 миллионов рублей, часть суммы в ближайшее время направлю на помощь нуждающимся, – написал Мухин.

Как утверждают источники, единственным покупателем мемкоина чиновника стал индивидуальный предприниматель из Перми, который уже 10 лет выигрывает тендеры местного фонда капремонта, однако сам руководитель эту информацию отвергает и предлагает «сначала доказать».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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