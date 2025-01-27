 

Мнение «аналитика»: О переобувании мастеров культуры… Макаревич понял всё?

27.01.2025, 17:10, Разное
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Три года назад эта «культурная элита» валом повалила из России, стуча копытами и гремя словами. Самые умные, впрочем, не стали совсем уж сжигать мосты. Смылись молча.

Но бывший «кумир миллионов» Андрей Макаревич, ныне скромный иноагент, умом не отличался. И с полным рвением бросился доказывать лояльность новым хозяевам. Даже израильский гимн спел. На иврите.

Три года многое расставили по местам. И вот…

Андрей Макаревич запел совсем по-другому.

Теперь он признался, что не помогает Вооружённым силам Украины. Совсем. А мотивировал своё решение тем, что он не хочет, чтобы ракета, собранная на его деньги, «упала бы на Москву и убила» его сына.

Признание немыслимое и переобувание зачётное. Прежде всего потому, что раньше бы певца «Машины времени» отменили бы по полной программе новые господа. Теперь — просто проставили галочку. Мир и правда изменился.

Ну и ещё это напоминает, что евреи никогда не вкладываются в провальные проекты. Ни словом, ни шекелем.

То есть, понимание, что #Украина провалилась, дошло уже до мастодонтов и динозавров?

Когда дойдёт до самих украинцев?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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