Теорема Пифагора не принадлежит Пифагору! – Вавилоняне знали об этом более тысячи лет назад

В школьных учебниках мы привыкли читать о том, что знаменитый древнегреческий философ Пифагор был первым сформулировавшим теорему, которая связывает стороны прямоугольного треугольника. Однако недавние исследования показали, что это утверждение является мифом. Оказывается, вавилоняне знали об этой теореме задолго до Пифагора, информирует IFLScience.

Фото из открытых источников

Эксперт по древней математике Доктор Дэниел Мэнсфилд заявил в интервью IFLScience, что изучение вавилонян является неожиданным приквелом в истории тригонометрии, которая, как нам обычно говорят, восходит к древнегреческим астрономам.

Древние вавилоняне оставили нам множество глиняных табличек, на которых изображены математические вычисления. Одна из таких табличек, известная как IM 67118, содержит вычисление длины диагонали внутри прямоугольника, используя теорему Пифагора. Эта табличка датируется древневавилонским периодом между 1900-1600 годами до нашей эры, то есть за несколько столетий до рождения Пифагора, примерно в 570 году до нашей эры.

На другой табличке, датируемой примерно 1800-1600 годами до нашей эры, изображен квадрат с обозначенными треугольниками внутри. Анализ обозначений из вавилонской системы счета показал, что древние вавилоняне были осведомлены не только о теореме Пифагора, но и о других передовых математических концепциях.

«Вывод неизбежен», – информирует математик Брюс Ратнер. «Вавилоняне знали соотношение между длиной диагонали квадрата и его стороной. Вероятно, это было первое число, признанное иррациональным. А это, в свою очередь, означает, что они были знакомы с теоремой Пифагора – или, по крайней мере, с ее частным случаем для диагонали квадрата – более чем за тысячу лет до великого мудреца, в честь которого она была названа».

Если вавилоняне знали об этой теореме так давно, почему она названа в честь Пифагора? Ответ кроется в деятельности пифагорейцев, членов школы, основанной Пифагором на территории современной южной Италии. Как отмечает Брюс Ратнер, знания Пифагора передавались из поколения в поколение устно, поскольку письменных принадлежностей было мало. Кроме того, многие открытия, сделанные пифагорейцами, были приписаны самому Пифагору из уважения к их лидеру. Таким образом, термин «Теорема Пифагора» стал общепринятым.

Вот так, раскрывшаяся древняя история математики бросает вызов традиционным представлениям и и позволяет больше узнать о древней культуре Вавилона. Как сказал Мэнсфилд, «вавилонское понимание является неожиданным приквелом», который меняет наше представление о происхождении одной из самых известных формул в мире.