Energizer выходит на рынок ноутбуков с долговечной моделью EnergyBook

Бренд Energizer совместно с французской компанией Avenir Telecom вывел на рынок новую линейку ноутбуков под названием EnergyBook Classic. Это недорогие устройства с минимальными возможностями, которые позиционируются как универсальный инструмент. Они ориентированы на широкий круг пользователей – от студентов до пенсионеров, которым не нужно решать сложные ресурсоемкие задачи.

Аппаратная начинка EnergyBook вполне бюджетна. Младшая модель с 15-дюймовым экраном имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопитель, старшая предлагает 17-дюймовый экран и вариации 4 ГБ ОЗУ и диск на 128 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Этого вполне хватит для большинства задач, а главное – за цену всего в $200 трудно требовать большего.

Представители бренда делают упор на долговечность своих устройств, которые могут прослужить владельцам многие годы, благодаря прочным материалам и надежной конструкции. Также эти ноутбуки отличает малое энергопотребление, плюс они изготовлены из экологически чистых материалов, а большинство их компонентов на 100 % перерабатываемые.

Источник — Energizer