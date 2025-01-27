 

Energizer выходит на рынок ноутбуков с долговечной моделью EnergyBook

27.01.2025, 16:00, Разное
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Бренд Energizer совместно с французской компанией Avenir Telecom вывел на рынок новую линейку ноутбуков под названием EnergyBook Classic. Это недорогие устройства с минимальными возможностями, которые позиционируются как универсальный инструмент. Они ориентированы на широкий круг пользователей – от студентов до пенсионеров, которым не нужно решать сложные ресурсоемкие задачи.

Аппаратная начинка EnergyBook вполне бюджетна. Младшая модель с 15-дюймовым экраном имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопитель, старшая предлагает 17-дюймовый экран и вариации 4 ГБ ОЗУ и диск на 128 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Этого вполне хватит для большинства задач, а главное – за цену всего в $200 трудно требовать большего.

Представители бренда делают упор на долговечность своих устройств, которые могут прослужить владельцам многие годы, благодаря прочным материалам и надежной конструкции. Также эти ноутбуки отличает малое энергопотребление, плюс они изготовлены из экологически чистых материалов, а большинство их компонентов на 100 % перерабатываемые.

Источник &#8212 Energizer


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