 

Наша цивилизация близка к критической границе подкисления океана

27.01.2025, 15:50, Разное
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Потсдамский институт исследований воздействия человека на климат (PIK) обнародовал тревожный отчет, предупреждающий о приближении нашей цивилизации к пределу одной из девяти планетарных границ, необходимых для поддержания стабильности жизнеобеспечения на планете. Согласно отчету, мы находимся на пороге седьмой границы – подкисления океана, которое может стать настоящей катастрофой для морских экосистем.

Фото из открытых источников

Как пишет The Guardian, подкисление океана – это процесс, при котором уровень кислоты в мировых морях и океанах повышается в результате поглощения ими избыточного углекислого газа из атмосферы. Это особенно актуально для высоких широт, где подкисление океана уже достигло критического порога.

Ученые-авторы отчета заявляют, что многие морские экосистемы уже не могут нормально функционировать из-за нарушенных пороговых значений подкисления. Один из авторов отчета, Левке Цезарь, подчеркнул две основные причины беспокойства по поводу уровня подкисления океана. Во-первых, процесс выделения арагонита приближается к пределу, за которым безопасная граница будет нарушена. Во-вторых, даже этот уровень подкисления может представлять серьезную угрозу для многих морских организмов.

Как отмечают эксперты, подкисление океана уже оказывает существенное влияние на биоразнообразие и продуктивность морских экосистем, а также на продовольственную безопасность человечества.


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