Ровер НАСА обнаружил загадочный полосатый камень на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance продолжает удивлять ученых своими открытиями на Красной планете. На этот раз он отправил фотографии загадочного черно-белого полосатого камня, подобных которому исследователи раньше не видели на Марсе. Этот необычный камень, получивший название «Замок Фрейи», был замечен в кратере Езеро и поразил ученых своей уникальной текстурой и происхождением.

Фото из открытых источников / NASA / JPL-Caltech / ASU

Марсоход сделал снимки камня и передал их ученым 13 сентября, после того как покинул этот район. Камень имеет размеры примерно 20 сантиметров в поперечнике и отличается от находящейся под ним породы, что позволяет предположить, что он произошел из другого места. Ученые считают, что магматические и метаморфические процессы могли привести к появлению этих полос.

Одной из возможных теорий является то, что камень скатился с более дальних кратеров, что взволновало ученых. Команда НАСА надеется, что во время своего восхождения по склонам кратера Езеро Perseverance найдет место этого нового типа породы, чтобы получить более подробные сведения.

В настоящее время Perseverance завершил четыре исследовательские кампании на Марсе и приступил к пятой под названием Crater Rim. Марсоход ищет признаки древней жизни и подсказки о ранней истории Красной планеты.

«Замок Фрейя» – не первое интригующее открытие, сделанное ровером Perseverance в кратере Езеро. Ранее НАСА получило изображения необычно светлого валуна возле кратера Маунт-Уошберн и скалы с пятнами леопарда, указывающие на возможное существование древней жизни на Марсе.

Ученые полны энтузиазма в предвкушении дальнейших открытий. Руководитель проекта «Perseverance» в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии Арт Томпсон сказал:

«Когда мы начинаем кампанию Crater Rim, наш марсоход находится в отличном состоянии, и команде не терпится увидеть, что находится на вершине этого места».